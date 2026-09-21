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Parklarda bakım atağı: Didim ortak kullanım alanlarını yeniliyor

Didim Belediyesi, kentteki park ve yeşil alanlarda düzenli bakım, onarım ve boya çalışmalarıyla ortak kullanım alanlarını daha bakımlı ve kullanışlı kılıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Parklarda bakım atağı: Didim ortak kullanım alanlarını yeniliyor

Didim'de park bakım çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi, kent genelinde halkın kullanımına açık park ve yeşil alanların düzenli, güvenli ve bakımlı kalması için alan çalışmalarını sürdürüyor. Sahada görev yapan ekipler, parkların rutin kontrollerini yaparak ihtiyaç duyulan noktalarda müdahale ediyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, park içinde öncelikle oyun alanları ile açık hava spor alanları üzerindeki ekipmanların bakımını gerçekleştiriyor. Aşınma veya zarar görmüş parçalar tespit edildiğinde onarım yapılıyor, gerektiğinde değişim planları oluşturuluyor. Ayrıca park içi mobilyalar, zemin ve çevre düzenlemelerinde gerekli görülen alanlarda boya uygulamaları yapılarak estetik ve kullanım kalitesi artırılıyor.

Çalışmalar, parkların düzenli kontrolleri sonucunda önceliklendirme esasına göre yürütülüyor. Bu yaklaşım, çocukların oyun oynadığı, ailelerin vakit geçirdiği ve halkın açık havada spor yaptığı alanların sürekli hizmete hazır tutulmasını hedefliyor.

Başkanın açıklaması:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalara ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın oyun oynadığı, ailelerimizin vakit geçirdiği, halkımızın spor yaptığı parklarımız hepimizin ortak kullanım alanları. Bu alanların temiz, düzenli ve bakımlı olması bizim için önemli. Ekiplerimiz kent genelindeki parklarımızda ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Parklarımızı çocuklarımız ve halkımız için daha kullanışlı ve keyifli hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, bakım programının düzenli sürdürüldüğünü ve vatandaşlardan da parkların korunmasına yönelik duyarlılık beklediklerini belirtiyor. Yapılan müdahalelerle parkların estetik görünümü ve kullanım konforu artırılırken, güvenlik standartlarının korunmasına da önem veriliyor.

Sonuç olarak Didim'deki bakım çalışmaları, ortak kullanım alanlarının uzun ömürlü ve güvenli kalmasını sağlamaya yönelik düzenli bir hizmet olarak sürdürülüyor.

İDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALKIN ORTAK KULLANIMINA AÇIK PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAHA...

İDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALKIN ORTAK KULLANIMINA AÇIK PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAHA DÜZENLİ, BAKIMLI VE KULLANIŞLI HALDE TUTULMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA PARKLARDA GENEL BAKIM, ONARIM VE BOYA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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