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Mudanya'da tarım alevleri ormana ulaştı, müdahale yoğunlaştırıldı

Bursa Mudanya'da Çekirce'de başlayan tarım yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya'da tarım alevleri ormana ulaştı, müdahale yoğunlaştırıldı

Mudanya'da yangın hızla ormana sıçradı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çekirce mevkiinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve ekip dağılımı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ediyor. Havadan destek sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirilen 3 helikopter alevlere su atışları yapıyor ve söndürme çalışmalarına katkı veriyor.

Risk değerlendirmesi ve çalışma süreci:

Rüzgarlı koşullar, alevlerin yön değiştirme ve yeni alanlara sıçrama riskini artırıyor; bu nedenle ekipler, hattı kontrol altına almak için önlemleri yoğunlaştırdı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor ve ekiplerin müdahale hızına bağlı olarak ilerleyen saatlerde durumun stabilize edilmesi hedefleniyor.

BALIKESİR&#039;DE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI: 3 HELİKOPTER HAVADAN...

BALIKESİR'DE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI: 3 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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