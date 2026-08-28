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Muğlaspor farkı korudu: Yasin Uzunoğlu iki golle öne çıktı

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Bodrum İlçe Stadı'nda Boluspor'u 2-0 yenerek üç puanı aldı; Yasin Uzunoğlu maçta iki gol kaydetti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğlaspor farkı korudu: Yasin Uzunoğlu iki golle öne çıktı

Muğlaspor 2-0 Boluspor

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Maç, Bodrum İlçe Stadı'nda oynandı ve ev sahibinin erken golüyle şekillendi.

goller ve dönüm noktaları:

6. dakikada Daniel Avramovski'nin pasında savunma arkasına sarkan Yasin Uzunoğlu, ceza sahasına girer girmez topu ağlara gönderdi ve Muğlaspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi, 46. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunda topun önce direğe çarpıp sonra filelere gitmesiyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada 52. dakikada Boluspor'dan Argüello'nun kırmızı kart görmesi maça yön verdi; bu kararın ardından Boluspor hücumda hem sayı hem tempo açısından geriye düştü ve dengeyi sağlamada zorlandı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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