Muğlaspor farkı korudu: Yasin Uzunoğlu iki golle öne çıktı

Muğlaspor 2-0 Boluspor

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Maç, Bodrum İlçe Stadı'nda oynandı ve ev sahibinin erken golüyle şekillendi.

goller ve dönüm noktaları:

6. dakikada Daniel Avramovski'nin pasında savunma arkasına sarkan Yasin Uzunoğlu, ceza sahasına girer girmez topu ağlara gönderdi ve Muğlaspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi, 46. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunda topun önce direğe çarpıp sonra filelere gitmesiyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada 52. dakikada Boluspor'dan Argüello'nun kırmızı kart görmesi maça yön verdi; bu kararın ardından Boluspor hücumda hem sayı hem tempo açısından geriye düştü ve dengeyi sağlamada zorlandı.