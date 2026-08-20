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Muratlı’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah 10.15'te İstiklal-Kurtpınar Mahallesi kavşağında motosikletle otomobil çarpıştı; sürücü B.A. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratlı’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

muratlı'da motosiklet otomobille çarpıştı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saat 10.15 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi sınırındaki Gazi Caddesi ile Gülistan Cemal Türel Sokak'ın kesiştiği noktada gerçekleşti.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Gülistan Cemal Türel Sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet, Gazi Caddesi istikametinden gelen 59 NB 754 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü B.A., asfalt zemine savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

nakil, hasar ve inceleme:

Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, motosiklet yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde toplanan vatandaşları dağıtarak güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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