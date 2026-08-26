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Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Muş-Bingöl karayolu Yaygın mevkiinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; olayda yaralanma yaşanmadı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Muş-Bingöl karayolu'nda seyir halindeki araçta yangın

Yaygın beldesi mevkiinde seyir halindeki araç, sürücü S.E. yönetimindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

müdahale ekipleri yangını söndürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

yaralanma yok, araç kullanılamaz hale geldi

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ-BİNGÖL KARAYOLU YAYGIN BELDESİ MEVKİİNDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR ARAÇTA YANGIN ÇIKTI.

MUŞ-BİNGÖL KARAYOLU YAYGIN BELDESİ MEVKİİNDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR ARAÇTA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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