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Aksaray’da çarpıp kaçma sonrası polis ile yakınları arasında gergin bekleyiş

Aksaray'da park halindeki araca çarpıp kaçan 68 FD 454 plakalı araç olayında, sürücünün yakınları polisle tartıştı; araç bir saat sonra getirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray’da çarpıp kaçma sonrası polis ile yakınları arasında gergin bekleyiş

Aksaray’da çarpıp kaçma olayı kameraya yansıdı

Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi 2621 Sokak'ta meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarpan ve ardından olay yerinden uzaklaşan otomobilin çevresinde tansiyon yükseldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 68 FD 454 plakalı araç, sokak üzerindeki park halindeki araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpıp kaçan sürücü aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü ve aracı bulmak için çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan bir kişi, aracın kendisine ait olduğunu ve kazayı kardeşinin sürdürdüğünü iddia etti. Polis ekipleri, aracı ve sürücüyü olay yerine getirmesini talep etti; bu süreçte taraflar arasında sert tartışmalar ve ikna çabaları yaşandı. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin müdahalesi ve yaptırımlar:

Polisin yoğun çabası sonucu, yaklaşık 1 saat sonra söz konusu araç olay yerine getirildi. Burada yeni bir polemik başladı: kaçan sürücünün kim olduğu tartışması. Lokantadan önlükle getirilen bir kişinin sürücü olduğu öne sürüldü, ancak polis ekipleri bu iddiayı kısa sürede doğrulayamadı ve sürücüye ulaşmak için uzun süre çaba gösterdi.

Sonuç alınamaması üzerine ekipler tarafından araca ilişkin kaza yeri terk raporu düzenlendi. Araç ruhsat sahibine ise trafik idari yaptırımı uygulandı; ruhsat sahibine kesilen ceza tutarı 46 bin lira olarak kayda geçti. Ayrıca otomobil, çağrılan çekici ile trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olayın görüntülerinde, polis ile vatandaşlar arasındaki ikna çabaları ve sürücünün belirlenmesine yönelik yoğun çalışma net biçimde görülüyor. Trafik ekipleri, çarpıp kaçma olaylarında sorumluların tespitine hassasiyetle yaklaştıklarını belirtiyor.

AKSARAY’DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP ARACIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI...

AKSARAY’DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP ARACIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI POLİSE ECEL TERİ DÖKTÜRDÜ. OLAY YERİNDE BULUNAN BİR ŞAHIS İSE ARACI KARDEŞİNİN SÜRDÜĞÜNÜ İDDİA EDEREK LOKANTADA ÇALIŞAN KARDEŞİNİ OLAY YERİNE ÇAĞIRDI. ÇETREFİLLİ KAZADA POLİSİN VATANDAŞ İLE KAYIP ARAÇ İLE SÜRÜCÜ POLEMİĞİ KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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