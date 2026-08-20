Narkotik kontrolünü atlatmaya çalışan motosikletli ters yönde yakalandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Menteşe ilçesindeki polis uygulama noktasında narkotik ekipleri denetim yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasından geçen bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulunuldu.

İhtara uymayan sürücü, kontrol noktasından geçerek aracını ters yöne çevirdi ve kaçmaya çalıştı. Olay, uygulama noktasındaki ekiplerin anlık müdahalesini gerektirdi.

Polis müdahalesi:

Kaçışı durdurmak için polis ekipleri gerekli uyarıları yaptı ve durmayan motosikletliyi durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. Bununla birlikte sürücü, ters yönde ilerlemeye devam etti.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu motosikletli kısa sürede kıskıvrak yakalanarak kontrol altına alındı.

Soruşturma ve gözaltı:

Motosikletli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor ve ekipler, kaçışın sebeplerini ve olası bağlantıları araştırıyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDEKİ AYDIN POLİS UYGULAMA NOKTASI’NDA NARKOTİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN MOTOSİKLETLİ, POLİS EKİPLERİNİN HAVAYA ATEŞ AÇMASINA RAĞMEN DURMADI. TERS YÖNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI.