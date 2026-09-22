Nazilli’de üç ayda yol yenileme çalışmaları 19 noktada tamamlandı

Nazilli Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme işlerini Eylül ayı programı kapsamında hızlandırdı. 25 noktadan oluşan çalışma takviminde, ekipler 19 noktada çalışmaları tamamlayarak yolları yaya ve araç trafiğine açtı. 2026 yılı itibarıyla yol yatırımlarına ağırlık veren belediye, son üç ayda yoğun bir çalışma temposu izledi.

Tamamlanan çalışmalar:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç ve öncelik sırasına göre planlanan müdahaleleri gerçekleştirdi. Eylül takviminde tamamlanan güzergahlar arasında Yıldıztepe Mahallesi 5/1 ve 1476 Sokak, Yeni Mahalle 28, 68, 76, 78, 78/1, 153 ve 161 Sokak, Dumlupınar Mahallesi 333 ve 335 Sokak, Şirinevler Mahallesi 270, 272, 274, 276, 859, 853 ve 861 Sokak ile Zafer Mahallesi 77/1 Sokak bulunuyor. Yenilenen yollar, gerekli düzenlemelerin ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.

Devam eden program ve hedefler:

Ekiplerin eş zamanlı olarak farklı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Mahallesi 228, 288/1 ve 187/1 Sokaklarda yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Tetik, "Bizim için mesele yalnızca yol yapmak değil, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, mahallelerimizin ulaşım konforunu ve kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek" sözleriyle hedeflerini özetledi.

Belediye yetkilileri, kalan 6 noktadaki çalışmaların program dahilinde hızla tamamlanacağını ve Nazilli genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik müdahalelerin süreceğini vurguladı. Planlama ve uygulamada önceliğin ihtiyaç ve trafik yoğunluğuna göre belirlendiği, çalışmaların kalıcı çözümler üretmeyi amaçladığı ifade edildi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN EYLÜL AYI ÇALIŞMA PROGRAMINDA YER ALAN 25 NOKTADAN 19’UNDA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANIRKEN, 6 NOKTADA EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.