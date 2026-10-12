Nazilli’de Yeni Mahalle’ye nefes: 34. sokakta parke çalışması başladı

Yol yenileme çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi kent genelinde başlattığı yol yenileme seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 34. Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlayarak bölgenin ulaşım ağını yenileme çalışmalarını başlattı.

Çalışmanın hedefi ve kapsamı:

Uygulama, yolu daha dayanıklı ve konforlu hale getirmenin yanı sıra yaya ve araç trafiğinde güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ekipler; zemin hazırlığı, altyapı kontrolleri ve parke döşeme işlemlerini planlı şekilde yürütüyor. Mahalle ölçeğindeki bu müdahale, ilçedeki diğer yol iyileştirme hamlelerinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Başkan Tetik’in değerlendirmesi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmanın ilçenin dört bir yanında devam eden dönüşüm sürecinin bir unsuru olduğunu vurguladı. Başkan Tetik, 'Şehrimizin merkezinde de kırsalında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Nazilli’mizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ortadan kaldıracak, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri hayata geçireceğiz. Nazilli değişiyor, güzelleşiyor ve geleceğe hazırlanıyor. Az laf, çok iş' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, Yeni Mahalle’de başlayan parke çalışmasının planlı ve kararlı bir program doğrultusunda sürdürülerek ilçe genelindeki ulaşım altyapısının adım adım yenileneceğini bildirdi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BAŞLATTIĞI YOL YENİLEME SEFERBERLİĞİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ MAHALLE 34. SOKAK’TA PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLAYARAK BÖLGENİN ULAŞIM AĞINI YENİLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ.