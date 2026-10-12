Dolar 49,3327 +0,15%
Euro 55,1865 -0,01%
Bist 12.150,19 -0,94%
Altın Gram 6.650,12 -0,56%
EUR/USD 1,1182 -0,21%
Brent Petrol 106,02 +1,24%
--°

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir'de 'Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk' yürüyüşü Köprübaşı'ndan Niğde Kavşağı'na kadar sürdü; katılımcılar Gazze'ye destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir'de "Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, kent merkezindeki Köprübaşı mevkiinden başlayıp Niğde Kavşağı'nda sona erdi. Etkinlikte Gazze'de yaşananlar gündeme getirilirken, Filistin başta olmak üzere diğer mazlum coğrafyalara duyarlılık çağrısı yapıldı.

yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş, Köprübaşı mevkiinden hareket ederek Niğde Kavşağı'nda tamamlandı. Etkinlikte konuşan ve yürüyüşe katılanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe destek verdi.

mesajlar ve çağrılar:

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Mescid-i Aksa'dan selam getirdiğini belirterek Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaptı. Tekruri, "Mescid-i Aksa sadece Kudüs’ün değil, bütün İslam aleminin mescididir. Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya devam edelim. Doğu Türkistan, Sudan, Myanmar’daki ve bütün mazlumlar için yürüyüşlere katılmaya devam edilmeli. Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılar hem Gazze'deki insani duruma dikkat çekti hem de uluslararası kamuoyuna seslenerek dayanışma mesajı verdi. Organizatörler, benzer etkinliklerle gündemin canlı tutulacağını ve mazlum coğrafyalara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirtti.

NEVŞEHİR’DE &#039;ZULME SESSİZ KALMA, GAZZE İÇİN AYAĞA KALK&#039; SLOGANIYLA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ...

NEVŞEHİR’DE 'ZULME SESSİZ KALMA, GAZZE İÇİN AYAĞA KALK' SLOGANIYLA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldırım'da balkan mirası müzik, tat ve buluşmayla yaşandı
images

Ebe merkezli yaklaşım Eskişehir'de normal doğum ve emzirme haftasında öne çıktı
images

Metina'da PKK-KCK'ye ait 4 barınma alanı boşaltıldı, süreçte yeni adım
images

Hüdayda ile başkentin türküsü CSO Ada Ankara'da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kadını öldürüp hesabından 17 bin lira aktardığı iddiasıyla Konya'da teslim oldu

Güvenli gıda, Dünya Gıda Forumu'nda milli güvenlik vurgusu

Bolu’da Borazanlar Mahallesi'nde iki sokak yeni yüzüne kavuştu

Rize'de palamut bolluğu tezgahları canlandırdı: 3'ü 100 TL'den

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi