Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir'de "Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, kent merkezindeki Köprübaşı mevkiinden başlayıp Niğde Kavşağı'nda sona erdi. Etkinlikte Gazze'de yaşananlar gündeme getirilirken, Filistin başta olmak üzere diğer mazlum coğrafyalara duyarlılık çağrısı yapıldı.

yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş, Köprübaşı mevkiinden hareket ederek Niğde Kavşağı'nda tamamlandı. Etkinlikte konuşan ve yürüyüşe katılanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe destek verdi.

mesajlar ve çağrılar:

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Mescid-i Aksa'dan selam getirdiğini belirterek Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaptı. Tekruri, "Mescid-i Aksa sadece Kudüs’ün değil, bütün İslam aleminin mescididir. Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya devam edelim. Doğu Türkistan, Sudan, Myanmar’daki ve bütün mazlumlar için yürüyüşlere katılmaya devam edilmeli. Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılar hem Gazze'deki insani duruma dikkat çekti hem de uluslararası kamuoyuna seslenerek dayanışma mesajı verdi. Organizatörler, benzer etkinliklerle gündemin canlı tutulacağını ve mazlum coğrafyalara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirtti.

NEVŞEHİR’DE 'ZULME SESSİZ KALMA, GAZZE İÇİN AYAĞA KALK' SLOGANIYLA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ