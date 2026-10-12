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Adıyaman’da yollar yeniden çiziliyor: öncelik yaya ve hız kontrolü

Adıyaman Belediyesi, asfalt çalışmaları sonrası cadde ve sokaklarda yenilenen yol çizgileri, yaya geçitleri ve kasislerle trafik güvenliğini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da yollar yeniden çiziliyor: öncelik yaya ve hız kontrolü

çalışmanın kapsamı:

Adıyaman Belediyesi, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimini takiben trafik düzenlemelerine başladı. Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolların kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte yol çizgileri, yaya geçitleri ve ihtiyaç duyulan noktalara hız kesici kasis uygulamalarını hayata geçiriyor.

uygulanan önlemler ve hedefleri:

Yapılan düzenlemeler, öncelikle yayaların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda sürücü davranışlarının trafik işaretlerine uygun hale getirilmesini amaçlıyor. Yenilenen yaya geçitleri ve belirgin çizgiler, karşıdan karşıya geçişleri daha görünür kılarak yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Kasis uygulamaları ise araç hızlarını kontrol altına almak için konumlandırılıyor.

Ekipler çalışmalarını koordineli şekilde sürdürürken, uygulamalar cadde ve sokakların kullanım özelliklerine göre planlanıyor. İşlemler, asfalt serimi tamamlanan alanlarda önceliklendirilerek yayaların ve sürücülerin güvenli hareket etmesi sağlanıyor.

belediye yetkililerinin açıklaması:

Çalışmalarda can güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bizim için yol yapmak, sadece asfalt sermek değildir. Adıyaman’ımızın yollarını yenilerken hemşehrilerimizin can güvenliğini de önceliğimiz olarak görüyoruz" diye konuştu. Başkan Tutdere, özellikle çocuklar, yaşlılar ve tüm yayaların trafikte güvenle hareket edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kent genelinde yürütülen bu düzenlemeler, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor ve ulaşım güvenliğinin artırılmasına yönelik adımların devam edeceğine işaret ediyor.

DIYAMAN BELEDİYESİ, ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN CADDE VE SOKAKLARDA YOL ÇİZGİLERİ, YAYA...

DIYAMAN BELEDİYESİ, ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN CADDE VE SOKAKLARDA YOL ÇİZGİLERİ, YAYA GEÇİTLERİ VE HIZ KESİCİ KASİS UYGULAMALARIYLA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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