Nevşehir'de yakınlarının ihbarıyla evinde ölü bulunan 47 yaşındaki Atakan Köylü'nün cenazesi morga kaldırıldı

Nevşehir'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Nevşehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Atakan Köylü (47), evinde ölü bulundu. Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Fatih Sokak'ta yer alan bir evde meydana geldi.

ihbar ve müdahale:

Yakınları, uzun süredir Köylü'ye ulaşılamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri eve girerek yaptıkları kontrolde Köylü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

inceleme ve otopsi:

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Köylü'nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer otopsi sonucu ile birlikte teknik ve adli işlemleri sürdüreceklerini bildirdi.

NEVŞEHİR’DE BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 47 YAŞINDAKİ ATAKAN KÖYLÜ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.