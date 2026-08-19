Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Sındırgı yangınına 6 uçak, 6 helikopter

OGM'nin açıklaması:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Havadan ve karadan müdahale:

OGM'nin verdiği bilgiye göre yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Müdahale kapsamındaki sayısal bilgiler kurumun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Çalışmaların güncel durumu:

Açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada olduğu belirtildi. Yangının bulunduğu alanın orman dışı olduğu vurgulandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) TARAFINDAN BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDEKİ YANGINA 6 UÇAK, 6 HELİKOPTER, 45 ARAZÖZ, 1 İŞ MAKİNESİ VE 269 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİĞİ AÇIKLANDI.