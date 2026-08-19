Kalaba çıkışında yolun karşısına geçen kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Kalaba-Avanos karayolunun Kalaba çıkışında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Altundaş hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahale ve tespitler:

Edinilen bilgilere göre, kazaya Çağtay Şirin idaresindeki 06 DKL 592 plakalı otomobilin çarpması sonucunda olayı geçtiği belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Zeynep Altundaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adli süreç ve yetkililerin açıklamaları:

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, vücudu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve hayatını kaybedenin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın tüm yönleriyle incelenmesi sürüyor.

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