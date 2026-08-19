Ankara'da gece baskını: mutfak tezgahı altından çıkarılan kadın ve 26 şüpheli

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheliler ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilere yönelik olarak insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçları iddiaları üzerinde duruldu.

Operasyon anında dikkat çeken görüntü:

Ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altına saklandığı tespit edildi. Görevliler tarafından tezgah altından çıkarılan kadın, operasyon anına ait görüntüler arasında öne çıkan karelerden biri oldu.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 5 EĞLENCE MEKANINA İNSAN TİCARETİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE FUHŞA TEŞVİK SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, EKİPLERİN ARAMASI SIRASINDA BİR KADININ MUTFAK TEZGAHININ ALTINDA SAKLANMASI DİKKAT ÇEKTİ.