Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

Ankara'da gece baskını: mutfak tezgahı altından çıkarılan kadın ve 26 şüpheli

Ankara'da 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı; insan ticareti ve mutfak tezgahı altına saklanan bir kadın dikkat çekti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da gece baskını: mutfak tezgahı altından çıkarılan kadın ve 26 şüpheli

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheliler ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilere yönelik olarak insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçları iddiaları üzerinde duruldu.

Operasyon anında dikkat çeken görüntü:

Ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altına saklandığı tespit edildi. Görevliler tarafından tezgah altından çıkarılan kadın, operasyon anına ait görüntüler arasında öne çıkan karelerden biri oldu.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 5 EĞLENCE MEKANINA İNSAN TİCARETİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE FUHŞA...

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 5 EĞLENCE MEKANINA İNSAN TİCARETİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE FUHŞA TEŞVİK SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, EKİPLERİN ARAMASI SIRASINDA BİR KADININ MUTFAK TEZGAHININ ALTINDA SAKLANMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi