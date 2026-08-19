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Serada ilaçlama sonrası 24 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da Alsera serasında ilaçlamadan etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı; yaklaşık 20 işçi AFAD KBRN ölçümleri sonrası eve gönderildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serada ilaçlama sonrası 24 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olayın özeti

Afyonkarahisar merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alarko Tarım'a ait Alsera domates serasında, iki gün önce yapılan ilaçlamanın ardından bugün çalışmaya çağrılan işçilerden bazıları sağlık sorunları yaşadı. Serada çalışan yaklaşık 80 kişiden bir kısmı sabah saatlerinde kusma ve ateşlenme şikayetiyle amirlerine başvurdu; ilk müdahalelerin ardından bazı çalışanlar işyeri araçlarıyla hastanelere götürüldü ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar ve acil müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile AFAD ve UMKE ekipleri çalışmaya başladı. AFAD bünyesindeki özel kıyafetli KBRN ekipleri alanda ölçümler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler neticesinde gazdan etkilendiği belirlenen 24 çalışan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Müdahale ekipleri, vaka sayısının artma ihtimaline karşı bölgedeki tarama ve kontrolleri sürdürdü.

Kontrol edilen işçiler ve soruşturma:

Serada bulunan yaklaşık 20 işçi, herhangi bir şikayetleri olmadığını belirterek hastaneye sevk edilmeyi reddetti. Bu kişiler AFAD ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrol edilip ölçümleri normal çıkanlar evlerine gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; ilaçlamada kullanılan maddeler ve uygulama süreçleri mercek altına alınıyor.

Yetkililer, gaza maruz kalma sonrası semptomların gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, çalışanların kendi sağlık durumlarında değişiklik olması halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi. Olayla ilgili soruşturmanın sonuçları ve yapılacak laboratuvar analizleri bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA İLAÇLAMA YAPILAN DOMATES SERASINDA ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI...

AFYONKARAHİSAR’DA İLAÇLAMA YAPILAN DOMATES SERASINDA ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 24’E YÜKSELİRKEN, GAZA MARUZ KALAN 20’YE YAKIN İŞÇİ, HASTANE SEVKİNİ REDDETMELERİ ÜZERİNE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN ÖZEL CİHAZLARLA KONTROLE TABİ TUTULARAK EVLERİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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