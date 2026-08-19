Dolar 47,9475 +0,00%
Euro 56,0700 +0,13%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,89 +0,13%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 92,04 +0,46%
--°

Çameli'ye ulaşım müjdesi: Karabayır-Gürleyik hattı ve Akpınar yolu 2027'de tamamlanacak

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çameli'de üreticilerle buluştu; Karabayır-Gürleyik hattı ile Karabayır-Akpınar yolunun 2027'de tamamlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Çameli'ye ulaşım müjdesi: Karabayır-Gürleyik hattı ve Akpınar yolu 2027'de tamamlanacak

Çameli'ye ulaşım yatırımları ve 2027 hedefi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çameli ilçesinde düzenlenen mazot kartı dağıtım töreninde üreticilerle bir araya geldi. Etkinlikte yaptığı konuşmada, şehrin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan projelerin sürdüğünü vurguladı ve bölgedeki ulaşım sorunlarını çözecek iki önemli yatırımın müjdesini verdi.

Karabayır-Gürleyik hattında reform:

Başkan Çavuşoğlu, Karabayır ile Dalaman Gürleyik arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirileceğini belirtti. Projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütüleceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu yatırımın hem ilçeler arası hareketliliği kolaylaştıracağını hem de Dalaman havaalanı başta olmak üzere kritik noktalara erişimi hızlandıracağını ifade etti. Çavuşoğlu, "Karabayır ile Gürleyik arasındaki yolu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2027 yılında yapacağız" sözlerini kullandı.

Akpınar'a modern yol sözü:

Törende ayrıca Akpınar sakinlerine yönelik altyapı çalışmaları da duyuruldu. Çavuşoğlu, tozlu ve zorlu yol şartlarının tarih olacağını belirterek, 2027 yılında Karabayır ile Akpınar arasındaki yolun modern standartlara kavuşturulacağını açıkladı. Muhtarın da bulunduğu törende verilen söz, bölgede günlük yaşam ve ulaşım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Biz bu şehrin insanlarıyla omuz omuza vererek bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diyerek kaynakların paylaşımı ve halkın huzurunun öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Yapılacak yolların Çameli, Karabayır ve Akpınar için hayırlı olmasını diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, ÇAMELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAZOT...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, ÇAMELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAZOT KART DAĞITIM TÖRENİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ŞEHRİN HER NOKTASINDA VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, BÖLGEDEKİ ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZECEK İKİ ÖNEMLİ YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor
images

bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır
images

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini di...
images

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi