Çameli'ye ulaşım müjdesi: Karabayır-Gürleyik hattı ve Akpınar yolu 2027'de tamamlanacak

Çameli'ye ulaşım yatırımları ve 2027 hedefi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çameli ilçesinde düzenlenen mazot kartı dağıtım töreninde üreticilerle bir araya geldi. Etkinlikte yaptığı konuşmada, şehrin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan projelerin sürdüğünü vurguladı ve bölgedeki ulaşım sorunlarını çözecek iki önemli yatırımın müjdesini verdi.

Karabayır-Gürleyik hattında reform:

Başkan Çavuşoğlu, Karabayır ile Dalaman Gürleyik arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirileceğini belirtti. Projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütüleceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu yatırımın hem ilçeler arası hareketliliği kolaylaştıracağını hem de Dalaman havaalanı başta olmak üzere kritik noktalara erişimi hızlandıracağını ifade etti. Çavuşoğlu, "Karabayır ile Gürleyik arasındaki yolu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2027 yılında yapacağız" sözlerini kullandı.

Akpınar'a modern yol sözü:

Törende ayrıca Akpınar sakinlerine yönelik altyapı çalışmaları da duyuruldu. Çavuşoğlu, tozlu ve zorlu yol şartlarının tarih olacağını belirterek, 2027 yılında Karabayır ile Akpınar arasındaki yolun modern standartlara kavuşturulacağını açıkladı. Muhtarın da bulunduğu törende verilen söz, bölgede günlük yaşam ve ulaşım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Biz bu şehrin insanlarıyla omuz omuza vererek bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diyerek kaynakların paylaşımı ve halkın huzurunun öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Yapılacak yolların Çameli, Karabayır ve Akpınar için hayırlı olmasını diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, ÇAMELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAZOT KART DAĞITIM TÖRENİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ŞEHRİN HER NOKTASINDA VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, BÖLGEDEKİ ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZECEK İKİ ÖNEMLİ YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ.