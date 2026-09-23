New York'ta diplomasi ve yatırım hattı: cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasıyla buluştu

New York'ta iş dünyası buluşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantıları için bulunduğu New York temasları kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ikinci gününde gerçekleştirildi ve resmi program çerçevesinde sürdürülen temasların parçası oldu.

Toplantının bağlamı:

Türkiye'nin dış politika ajandasında yer alan çok taraflı platformlara katılımını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu katılımı vesilesiyle hem diplomatik temaslar hem de ekonomik aktörlerle görüşmeler yapıyor. Bu program, hükümet ile özel sektör arasındaki doğrudan iletişimin korunmasına zemin oluşturuyor.

Ekonomik diyalog ve beklentiler:

Resmi açıklamalarda toplantının detayları belirtilirken, bu tür buluşmalar genellikle yatırım, iş birliği ve dış ilişkiler bakımından önemli bir iletişim kanalı olarak değerlendiriliyor. Görüşme, Türkiye ile uluslararası iş çevreleri arasındaki temasın sürdürülmesi açısından iş dünyası ile doğrudan diyaloğun devam etmesine katkı sağladı.

NEW YORK (İHA) - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD’NİN NEW YORK KENTİNDEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.