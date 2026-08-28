Niğde otogarında jandarma operasyonunda 2 bin 240 hap ele geçirildi

operasyonun yapıldığı nokta ve sorumlular:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler ve miktarı:

Operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda toplam 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal işlemler, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

NİĞDE’DE OTOGARDA UYUŞTURUCU OPERASYONU