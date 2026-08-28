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Niğde otogarında jandarma operasyonunda 2 bin 240 hap ele geçirildi

Niğde otogarında düzenlenen operasyonda Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde otogarında jandarma operasyonunda 2 bin 240 hap ele geçirildi

operasyonun yapıldığı nokta ve sorumlular:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler ve miktarı:

Operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda toplam 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal işlemler, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

NİĞDE’DE OTOGARDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

NİĞDE’DE OTOGARDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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