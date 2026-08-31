Niğde'de haftalık güvenlik raporu: 10 tutuklama, binlerce araç denetlendi

haftalık çalışma ve genel durum:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki çalışmaları, Valilik tarafından paylaşılan haftalık güvenlik verilerinde toplandı. Kent genelinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık kapsamındaki operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı ve aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Asayiş olayları kapsamında toplam 276 şahıs hakkında işlem başlatıldı ve bu çalışmalarda 8 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 71 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 bisiklet, 1 ütü, 8.230 TL nakit para ve 17,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

narkotik ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 20 şüpheli yakalandı ve bu soruşturmalar sonucunda 2 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 5.000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 76 gümrük kaçağı puro, 11 paket kaçak sigara, 11 paket kaçak nargile tütünü ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

olay yeri inceleme ve aydınlatılan vakalar:

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin tespitleriyle toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Bunlar arasında 1 şüpheli ölüm, 1 iş kazası sonucu ölüm, 1 suda boğulma sonucu ölüm, 1 ateşli silahla yaralama, 1 çift taraflı yaralanmalı trafik kazası ve 1 araçtan hırsızlık olayı bulunuyor. Bu olaylarla ilgili toplam 5 fail tespit edildi.

trafik denetimleri ve uygulamalar:

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde 30.714 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilenler arasında 133 motosiklet sürücüsü de olmak üzere toplam 1.285 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 153 araç (bunlardan 8 motosiklet) trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde 527 araç sürücüsü denetlendi; ihlal tespit edilenler arasında 53 motosiklet sürücüsü de bulunmak üzere toplam 515 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Haftalık veriler, güvenlik güçlerinin asayişten trafik denetimine, narkotikten kaçakçılığa uzanan geniş bir alanda sürdürülen rutin ve özel çalışmaları ortaya koyuyor; her alandaki operasyonlarda toplam 10 tutuklama (asayişten 8, narkotikten 2) ve çok sayıda ele geçirilen materyal rapora yansımış durumda.

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 301 ŞÜPHELİYE İŞLEM, 10 TUTUKLAMA