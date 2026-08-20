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Niğde'de röntgenle ortaya çıktı: mide ve bağırsaklarında yarım kilo uyuşturucu

Niğde'deki operasyonda İran uyruklu 1'i kadın 2 şüphelinin röntgeninde, 37 kapsül halinde toplam 506,46 gram uyuşturucu bulundu; ikisi tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de röntgenle ortaya çıktı: mide ve bağırsaklarında yarım kilo uyuşturucu

Operasyon ve bulgular:

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen şahısları takibe aldı.

Takip sonucunda Niğde’ye gelen İran uyruklu 1'i kadın 2 şüpheli hastanede kontrol edildi. Çekilen röntgen filmlerinde şüphelilerin mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde çok sayıda yabancı madde tespit edildi.

Hastanede kontrollü gözetim altında tutulan şüphelilere yapılan tıbbi müdahaleler sonucu, 37 parça halinde toplam 506,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NİĞDE&#039;DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA KAPSÜLLER HALİNDE UYUŞTURUCU...

NİĞDE'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA KAPSÜLLER HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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