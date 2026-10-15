Nuri Asan tesisinin planlardan çıkarılması ortak dayanışmayı görünür kıldı

Samsunspor başkanından süreç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunsporun antrenman ve konaklama alanı olarak kullanılan Nuri Asan Tesisleri, Millet Bahçesi planından çıkartıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, tesisin korunmasının kent ve kulüp açısından taşıdığı önemi vurguladı.

teşekkür ve sürecin seyri:

Yıldırım paylaşımlarında yönetim, belediye ve destek veren gruplara teşekkür ettiğini belirtti. Açıklamada,

"Bugün, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizin, Nuri Asan Tesisleri’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir konuda elde ettikleri önemli kazanımı memnuniyetle karşılıyorum. Bu süreçte gösterdikleri duyarlılık, yapıcı yaklaşım ve desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Konuyu kararlılıkla takip eden, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle mücadele veren Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuza; desteklerini ortaya koyarak sürece güç katan taraftar gruplarımıza, eski futbolcularımıza ve özellikle Celil Sağır’a ayrıca teşekkür ediyorum"

tesisin anlamı ve geleceğe taşınması:

Yıldırım, tesisin kulübün yalnızca bir çalışma alanı olmadığını; tarih, hafıza ve kentle kurulan bağların bir sembolü olduğunu söyledi. Metinde yer alan diğer ifadeler şu şekilde:

"Nuri Asan Tesisleri, yalnızca Samsunspor’un faaliyetlerini sürdürdüğü bir tesis değil; kulübümüzün tarihini, hafızasını ve bu şehirle kurduğu güçlü bağları temsil eden çok kıymetli bir mirastır. Bu mirasın korunması ve geleceğe taşınması, Samsunspor’un ortak değerlerine sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Bugün elde edilen bu kazanım, Samsunspor söz konusu olduğunda farklı kurumların, kesimlerin ve paydaşların ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Şehrimizin ortak değerlerini koruma noktasında sergilenen bu birlik ve dayanışmanın son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu önemli sonucun elde edilmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor; Samsunspor’umuzun değerlerini korumak ve geleceğe taşımak adına gösterilen ortak iradeyi takdirle karşılıyorum"

Yıldırım’ın açıklaması, tesisin planlardan çıkarılması kararının ardından kulüp yönetimi, belediye temsilcileri, taraftar grupları ve eski oyuncular arasında gelişen iş birliğini kayıt altına aldı. Kulüp yöneticileri, sürecin bundan sonra da yakından takip edileceğini ve tesisin geleceğinin korunması için adımların atılacağını belirtti.

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI VE SAHİBİ YÜKSEL YILDIRIM, NURİ ASAN TESİSLERİ’NİN MİLLET BAHÇESİ PLANINDAN ÇIKARTILMASI ÜZERİNE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ŞEHRİMİZİN ORTAK DEĞERLERİNİ KORUMA NOKTASINDA SERGİLENEN BU BİRLİK VE DAYANIŞMANIN SON DERECE KIYMETLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM" DEDİ.