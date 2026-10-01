Odunlukta metrelerce yılan: aile panikledi, itfaiye müdahale etti

Odunlukta metrelerce yılan bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bir evin odunluk bölümünde metrelerce uzunluğunda bir yılanın görülmesi, ev sakinleri arasında büyük panik yarattı. Aile bireyleri yılanı odunların arasında fark edince kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını düşünerek yetkililere haber verdi.

Olayın ayrıntıları:

Ev sakinleri, odunluğun içinde gizlenen yılanı gördüklerinde tedirginlik yaşadı. Metrelerce uzunluğunda olduğu belirtilen yılanı evden çıkarmaya çalışan aile üyeleri, hem kendilerinin hem de çevrenin zarar görebileceği endişesiyle müdahaleyi erteledi ve durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri, odunlukta yılanın bulunduğu noktayı tespit etti ve özel yakalama aparatları kullanarak müdahale etti. Ekipler, yılanı kontrollü şekilde ve herhangi bir zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi; aile üyeleri ve itfaiye ekipleri kısa sürede kontrolü sağlayarak riskin giderilmesini sağladı.

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