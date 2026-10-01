Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Odunlukta metrelerce yılan: aile panikledi, itfaiye müdahale etti

Diyarbakır Sur Çarıklı Mahallesi'nde bir evin odunluğuna giren metrelerce uzunluktaki yılan, itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalanıp doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:47

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Odunlukta metrelerce yılan: aile panikledi, itfaiye müdahale etti

Odunlukta metrelerce yılan bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bir evin odunluk bölümünde metrelerce uzunluğunda bir yılanın görülmesi, ev sakinleri arasında büyük panik yarattı. Aile bireyleri yılanı odunların arasında fark edince kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını düşünerek yetkililere haber verdi.

Olayın ayrıntıları:

Ev sakinleri, odunluğun içinde gizlenen yılanı gördüklerinde tedirginlik yaşadı. Metrelerce uzunluğunda olduğu belirtilen yılanı evden çıkarmaya çalışan aile üyeleri, hem kendilerinin hem de çevrenin zarar görebileceği endişesiyle müdahaleyi erteledi ve durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri, odunlukta yılanın bulunduğu noktayı tespit etti ve özel yakalama aparatları kullanarak müdahale etti. Ekipler, yılanı kontrollü şekilde ve herhangi bir zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi; aile üyeleri ve itfaiye ekipleri kısa sürede kontrolü sağlayarak riskin giderilmesini sağladı.

DİYARBAKIR’DA BİR EVİN ODUNLUĞUNA GİREN DEV YILAN, EV SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI....

DİYARBAKIR’DA BİR EVİN ODUNLUĞUNA GİREN DEV YILAN, EV SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YILANI YAKALADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da öğrencilerin güvenliği için servis denetimlerine dron desteği
images

Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti
images

Savcı Gadem Taş anısına adliye konferans salonu açıldı
images

Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler dayanışma için buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı