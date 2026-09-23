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Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın Odunpazarı'ndaki operasyonda 89 g bonzai, 5 gr metamfetamin ve diğer maddeler ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Odunpazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan takip ve araştırma sonucunda 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım eşyası ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramada 89 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 52 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde muhafaza altına alındı ve incelemeye gönderildi.

soruşturma ve tutuklama:

Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan birinin tutuklandığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN VE HAKKINDA...

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN VE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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