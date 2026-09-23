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Esnafın müdahalesi kuyumcu soygununu önledi: şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Salihli'de bir kuyumcuya silahlı saldırı girişiminde bulunan Z.B., iki kişiyi yaraladı; esnaf tarafından yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esnafın müdahalesi kuyumcu soygununu önledi: şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Esnafın müdahalesi kuyumcu soygununu önledi: şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleşen saldırı girişiminde iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişi yaralanırken, altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen zanlı Z.B. (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

olayın gelişimi:

Olay, 21 Eylül tarihinde Eskicami Mahallesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle sokağa gelen şüpheli, kask ve kar maskesi ile yüzünü gizleyip iş yerine girdi. Elindeki tabancayı iş yeri sahibi M.Ş. ve yanında bulunan N.Ç.'ye doğrultarak altınları vermelerini istedi.

Direnişle karşılaşan zanlı, tabancayla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi ve yanında bulunan kişi yaralandı. Altınları alamadan kaçmaya çalışırken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.

müdahale, sağlık ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; her iki yaralı da ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnaf tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan Z.B.nin ifadesinde maddi sıkıntı nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinde, motosikletle kısa bir keşif yaptıktan sonra kuyumcuya girmeye karar verdiğini, tanınmamak için kask, maske ve eldiven kullandığını belirttiği ifade edildi. Zanlının ifade ettiği iddia edilen sözleri şöyle: "Amacım kimseye zarar vermek değildi. 5 tane bilezik istedim, verseydi alıp gidecektim. Pişmanım."

Olayın ardından soruşturma devam ediyor; emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BİR KUYUMCUYA DÜZENLENEN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNDE İŞ YERİ SAHİBİ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BİR KUYUMCUYA DÜZENLENEN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNDE İŞ YERİ SAHİBİ İLE YANINDA BULUNAN KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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