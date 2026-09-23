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Batman yatırım ve kültür köprüsü olma hedefiyle Çin'le yeni iş birliklerine hazırlanıyor

Büyükelçi Jiang Xuebin'in Batman ziyareti, gıda, turizm, sanayi, teknoloji ve eğitimde somut yatırım, değişim ve iş birliği planlarını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

Batman yatırım ve kültür köprüsü olma hedefiyle Çin'le yeni iş birliklerine hazırlanıyor

Çin büyükelçisi Batman'da resmi temaslarda bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu eşliğinde Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Batman Bilim ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Program kapsamında kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Jiang, gençlerin Çin'e gitme isteğini de doğrudan sordu.

Üç ana başlık üzerine odaklanıldı:

Milletvekili Nasıroğlu, görüşmelerde Türkiye ile Çin arasındaki üretim ve ihracat gücünü Batman için birleştirme niyetini vurguladı. Toplantıda öncelikli olarak gıda alanında ortak yatırımlar ve Çin'e ihracat, turizmde Batman'ı Çinli ziyaretçiler için cazibe merkezine dönüştürme ve sanayi ile teknoloji tarafında OSB'ler aracılığıyla ortak projeler geliştirme hedefleri öne çıktı. Nasıroğlu, projeler kapsamında gıda, Raman, sera ve Samanyolu OSB çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Program takvimi ve karşılıklı ziyaretler:

Etkinliğe Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve parti il yönetimi ile çok sayıda davetli katıldı. Nasıroğlu, yakın zamanda Büyükelçi Jiang'ın Batman'dan bir heyeti Ankara'da ağırlayacağını, Mart veya Nisan ayında ise Çin'den bir iş insanları heyetinin Batman'a gelmesinin planlandığını duyurdu.

Jiang Xuebin ise organize sanayi bölgesini ziyaret edeceğini ve Çin tarafının Batman ile somut iş birliğine hazır olduğunu belirtti. Çinli iş insanları derneğinin Batman'a davet edilmesi ve iki taraflı yerel yönetimler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de gündemdeki somut adımlar arasında yer aldı.

Eğitim ve kültür iş birliğinin derinleştirilmesi de programın diğer önemli ayağını oluşturdu. Jiang, üniversiteler ve ortaokullar arasındaki değişim programlarının artırılmasını, öğretmenlerin karşılıklı ziyaretlerinin geliştirilmesini ve kamu kurumlarıyla toplumun farklı kesimlerinin ortak çabalarıyla ilişkilerin sürekli ilerleyeceğini ifade etti.

Toplantı, Batman ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel köprülerin güçlendirilmesine yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi; taraflar hem yatırım hem de halklar arası değişim ekseninde yeni iş birliklerinin altını çizdi.

MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN PROGRAMA BATMAN VALİSİ EKREM CANALP, AK...

MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN PROGRAMA BATMAN VALİSİ EKREM CANALP, AK PARTİ BATMAN İL BAŞKANI HÜSEYİN ŞANSİ, PARTİ İL YÖNETİMİ VE DAVETLİLER KATILDI. NASIROĞLU, BÜYÜKELÇİ JİANG’A MERKEZİ GEZDİRDİ. HEYET, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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