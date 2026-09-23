Yaylada panik anı: yabani hayvandan kaçışta 40 koyun telef oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran Yaylası’nda meydana gelen olayda, yaz sezonunu geçirmek üzere yaylaya çıkarılan sürüde panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürü içinde görülen yabani bir hayvandan ürken koyunlar sağa sola kaçıştı ve oluşan yoğun hareketlilik sonucunda 40 koyun telef oldu.

olayın gelişimi:

Sürü sahibi olarak belirtilen Evliya Koçaslana ait koyun sürüsü, yaylada otlarken iddiaya göre bir yabani hayvanın görülmesiyle paniğe kapıldı. Hayvanlar arasındaki izdiham ve kontrol kaybı, bir kısmının ezilmesine ve telef olmasına yol açtı. Olayın ayrıntıları, bölgedeki üreticilerin ifadeleri temel alınarak tespit edildi.

soruşturma ve yerel müdahale:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yürüttü. Yapılan ilk tespitler, hayvanların ürkmesi ve sürü düzeninin bozulmasının öne çıktığını gösteriyor. Yetkililer, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla mevzuata uygun inceleme başlattı.

Olay, kırsal alanlarda sürü yönetimi ve hayvan güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Paniğin tetiklediği toplu hareketliliğin hayvancılıkta kayıplara neden olabildiği görüldü; üreticilerin gözetim, yönlendirme ve koruyucu tedbirleri gözden geçirmesi gerektiği değerlendiriliyor.

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDE OTLATILAN KOYUN SÜRÜSÜNDE İZDİHAM YAŞANDI, 40 KOYUN TELEF OLDU.