Aydın'da okul önünde keşif: park halindeki aracın altından pompalı tüfek çıktı

Aydın'da okul önünde keşif

Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, çevredekilerin dikkati ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbara göre 16-17 yaşlarında iki kişinin silahla okul önüne geldiği bilgisi üzerine ekipler bölgeye intikal etti ve detaylı inceleme başlattı.

buluntuya ilişkin çalışmalar:

Polis ekipleri, Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde park halindeki bir aracın altında yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olay yerindeki güvenlik kameraları ve görgü tespitleri üzerinden yürütülen çalışmada, eşkali belirlenen şahıslardan 17 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, diğer şahsın tespiti ve olası ikinci silahın bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

öğrencilerin güvenliğinin sağlanması:

Olay sırasında okul çıkışı olan öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşması polis tarafından koordine edildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek hem güvenlik önlemleri alındı hem de soruşturmanın genişletilmesi sağlandı. Emniyet kaynakları, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiğini ve çevre güvenliğinin öncelikli tutulduğunu belirtti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN, BİR OKULUN ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ BİR ARACIN ALTINA GİZLENMİŞ BİR ADET POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.