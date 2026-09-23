Çarşamba'da OMÜ ve ticaret borsası ortaklığı genç istihdamına odaklandı

İş birliği protokolü imzalandı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu arasında eğitim, istihdam, sektörel gelişim ve dijital dönüşüm alanlarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversite-sektör ilişkilerini güçlendirerek bölgenin tarımsal ticaret ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

İmzalanan protokol, fındık ve çeltik ticareti, lisanslı depoculuk, tarımsal muhasebe gibi alanlarda sektörel beklentilerin eğitim programlarına aktarılmasını öngörüyor. Ders içeriklerinin sektör ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi ve öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla buluşması planlanıyor. Program, ayrıca öğrencilerin hem zorunlu hem isteğe bağlı stajlarında borsa ile üye işletmeler arasında daha güçlü bağ kurulmasına ağırlık verecek.

Uygulama adımları ve istihdam modelleri:

Protokol töreninde Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir hazır bulundu. Başkan Yılmaz, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, gençlerin mesleki donanımla yetişmesinin bölgesel kalkınma için kritik olduğunu vurguladı. Protokolün öne çıkan uygulamalarından biri, başarılı mezunların nitelikli personel arayan Borsa üyesi işletmelerle buluşturulacağı Mezun Kariyer Havuzu oluşturulmasıdır.

MYO tarafı ise, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil; sektörün güncel ihtiyaçlarını tanıyarak mezun olmalarını hedeflediklerini belirtti. Protokol; staj, istihdam, ders içeriklerinin güncellenmesi ve uygulamalı projeler yoluyla akademik bilgi ile sektör tecrübesini bir araya getirecek uygulama alanları sunuyor.

dijital dönüşüm ve güvenlik eğitimleri:

İş birliği kapsamında dijital dönüşüm ve bilişim güvenliği de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. MYO akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından borsa personeli ile üye işletmelere yönelik KVKK, siber güvenlik farkındalığı ve dijital veri güvenliği eğitimleri düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca e-ticaret altyapıları, tarımsal otomasyon ve web tabanlı takip sistemleri gibi alanlarda öğretim elemanları gözetiminde öğrenci projeleri geliştirilecek.

Bu adımların, akademik bilgi ile sektörün deneyimini, gençlerin dinamizmi ile iş dünyasının ihtiyaçlarını buluşturarak Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Protokolün hayata geçirilmesiyle staj ve istihdam bağlantılarının güçlendirilmesi, mezunların bölge içerisinde kalması ve üretim-ticaret zincirine doğrudan katkı sunulması hedefleniyor.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB), ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU ARASINDA EĞİTİM, İSTİHDAM, SEKTÖREL GELİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA YÜRÜTÜLECEK ORTAK ÇALIŞMALARI KAPSAYAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.