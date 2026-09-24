okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

olayın özeti:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde 17 Eylül'de meydana gelen olayda, Buse G. (26) boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

İddialara göre olay öğle saatlerinde, okula gelen velilerin çocuklarını beklediği sırada yaşandı. Yanına gelen eşi B.G. ile tartışma çıkan Buse G., tartışmanın büyümesi sonucu bıçakla ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden araçla uzaklaştı.

gözaltı ve soruşturma:

Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı; polis ise kaçan şüpheliyi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDEKİ BİR İLKOKULUN BAHÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.