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Okul çevresinde son kullanma tarihi geçmiş ürünü 'yeni bitmiş' diyerek savunan esnaf tepki çekti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri okul çevresindeki marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirdi; esnaf savunmasını 'yeni bitmiş' diye yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:25

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevresinde son kullanma tarihi geçmiş ürünü 'yeni bitmiş' diyerek savunan esnaf tepki çekti

Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Hatay'da Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevresindeki gıda satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi ve bu ürünlere el konuldu.

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve genel temizlik kurallarına uyumu ayrıntılı olarak kontrol edildi. Belediye yetkilileri, okul çevresindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Esnafın savunması ve zabıtanın tepkisi

Denetimler sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine 'Biz güvendiğimiz için alıyoruz' sözleri dikkat çekti. Buna karşın, son kullanma tarihi üzerinden 21 gün geçen peynirin rafta bulundurulması ve satışına devam edilmesi üzerine zabıta müdahalesi oldu.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, ele geçirilen ürünlerin imha edilmek üzere el konulduğunu belirterek, 'Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Bunları da kontrol etmiyor musunuz? Aldığınız her ürünün son kullanma tarihine bakın çocuklar. Güven kontrole mani değildir. Dolabı boşalttık, bunları imha edeceğiz. Biz bu ürünlere dikkat etmezsek çocuklar onlara dikkat etmezler, bunlara biz dikkat edeceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş. Nasıl 'yeni bitmiş' diyorsunuz? Tek sigara satışı yapıp çocukları zehirlemeyelim' dedi.

Okul çevresi denetimlerinin önemi:

Belediye zabıtasının vurguladığı gibi, okul çevresindeki satış noktalarında güven ve denetim birbiriyle bağlantılı. Öğrencilerin günlük tüketim alışkanlıkları, ebeveynlerin ve işletmelerin sorumlulukları kadar denetim mekanizmalarının işlerliğiyle de doğrudan ilişkili.

Denetimlerin sonuçları ve zabıta ekiplerinin tepkisi, okul çevresinde faaliyet gösteren işletmelerin son kullanma tarihleri ve saklama koşullarına daha sıkı uyması gerektiğini ortaya koyuyor. Belediye yetkilileri, benzer vakaların önüne geçmek için kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY&#039;DA ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA...

HATAY'DA ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA DENETİMİNDE ÇOK SAYIDA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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