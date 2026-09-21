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Okuldan nezaket atılımı: 'Dilini Kirletme' ile sözlere özen

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu'nun 'Dilini Kirletme' projesi, öğrencilerde saygılı iletişim ve güzel söz kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okuldan nezaket atılımı: 'Dilini Kirletme' ile sözlere özen

Balıkesir'de 'Dilini Kirletme' projesi başladı

Balıkesir'de eğitim veren Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu tarafından hayata geçirilen 'Dilini Kirletme' projesi, öğrencilerin iletişim dilinde nezaket, saygı ve güzel söz kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Projenin amacı:

Çalışma, öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları kelimelerin karşılarındaki insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekmeyi hedefliyor. Küfür, hakaret ve kaba sözler yerine güzel konuşma ve saygılı iletişimin önemine vurgu yapılıyor.

Okulda uygulama ve verilen mesajlar:

Projenin ana mesajı olan "Dilini Kirletme" sloganıyla öğrencilere sözlerin insanlarda iz bıraktığı hatırlatılıyor. "Güzel konuş, güzel düşün, daha güzel bir dünya inşa et." anlayışıyla yürütülen çalışma, okul içi iletişim kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projede ayrıca öğrencilerin millî ve manevi değerlerle bağının güçlendirilmesine yönelik bir mesaj da öne çıkıyor: "Hepiniz birer Türk bayrağısınız; kendinizi yere düşürmeyin, kirletmeyin!"

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu, projeyle öğrencileri yalnızca derslerde değil, hayatın her alanında güzel söz söylemeye, saygılı iletişim kurmaya ve kullandıkları dile özen göstermeye davet ediyor. "Güzel söz güçlü insan yetiştirir."

ÖĞRENCİLERE İLETİŞİM DİLİNDE NEZAKET VE SAYGI PROJESİ: &quot;DİLİNİ KİRLETME&quot;

ÖĞRENCİLERE İLETİŞİM DİLİNDE NEZAKET VE SAYGI PROJESİ: "DİLİNİ KİRLETME"

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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