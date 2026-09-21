Dolar 48,8110 +0,00%
Euro 56,0178 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.878,59 -0,02%
EUR/USD 1,1480 +0,09%
Brent Petrol 97,50 +1,31%
--°

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni dönem: Kaplancıklı'dan birlik ve başarı çağrısı

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla BŞEÜ'ye yerleşen 4 bin 118 öğrenciye hoş geldiniz diyerek sağlık ve başarı diledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni dönem: Kaplancıklı'dan birlik ve başarı çağrısı

Rektör Kaplancıklı'nın mesajı:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında üniversitenin tüm paydaşlarına seslendi. Yeni dönemin öğrenciler, akademik ve idari personel başta olmak üzere herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.

"Bilim ve eğitim yolunda, ortak değerlerimiz doğrultusunda üniversitemizin geleceğine hep birlikte katkı sunacağımız başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz"

Yerleşme sonuçları:

Kaplancıklı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin tüm kontenjanlarının %100 dolduğunu açıkladı. Rektörün verdiği bilgiye göre önlisans programlarına 2 bin 578, lisans programlarına ise 1 bin 540 öğrenci yerleşti; böylece toplam 4 bin 118 öğrenci BŞEÜ'de eğitim görmeye hak kazandı.

Yeni dönemin öncelikleri:

Mesajında ortak sorumluluk ve iş birliğine vurgu yapan Kaplancıklı, ünitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini yükseltmeye ve öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Rektör, tüm paydaşlara verimli bir yıl dileğinde bulundu.

BŞEÜ REKTÖRÜ KAPLANCIKLI’DAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ...

BŞEÜ REKTÖRÜ KAPLANCIKLI’DAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle
images

avrasya üniversitesi yüzde 99 doluluk ve 10 bine yaklaşan hedefle yeni dönemi aç...
images

yks verileri kontenjan politikasını yeniden tartışmaya açtı
images

Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı