Dolar 48,8340 +0,06%
Euro 55,7729 -0,19%
Bist 13.256,37 +0,44%
Altın Gram 6.836,62 -0,50%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,78 +0,39%
--°

Onikişubat'ta köprü altındaki çamura saplanan yaşlı vatandaş kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde köprü altındaki çamura saplanan yaşlı vatandaş, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Onikişubat'ta köprü altındaki çamura saplanan yaşlı vatandaş kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki İmran Kılınç Köprüsü yakınlarında bulunan çamurluk alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir yaşlı vatandaş, köprü altındaki çamura saplanarak mahsur kaldı.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle vatandaş bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk değerlendirmesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

sağlık durumu:

Kurtarılan vatandaş, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çamura saplanarak mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Çamura saplanarak mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü
images

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi
images

Sinop'ta rüzgâr ağaçları yan yatırdı, ekipler yolu açtı
images

Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yunusemre savunmasına Zeynep Naz Albayrak takviyesi

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü