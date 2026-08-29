Orman kameraları Çankırı'nın gizli sakinlerini kayıt altına aldı

Çankırı ormanlarında kurulan fotokapan kameraları, bölgenin yabani yaşamını belgeliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan birçok türün avlanma ve beslenme anları yer aldı.

Görüntülenen türler ve davranışları:

Kayda geçen görüntülerde vaşak, kurt, karaca ve su samuru gibi türler görülüyor. Kamera görüntülerinde bu hayvanların özellikle yiyecek arama davranışları ön plana çıktı; bazı karelerde iz sürme ve avlanma anları dikkat çekti.

Koruma açısından önemi:

Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın fotokapan çalışmaları, bölgedeki tür çeşitliliğini izleme ve nesli tehlike altında olan canlıların durumunu değerlendirme açısından önemli veri sağlıyor. Elde edilen kayıtlar, habitat koruma ve tür yönetimi planlarına kaynak oluşturuyor.

Çankırı’da yaban hayatı fotokapanda