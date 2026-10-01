Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Ortaca'da kanalizasyon hattı yenilendi, mahalle uzun soluklu sorundan kurtuldu

Ortaca Mahallesi'nde yıllardır süren kanalizasyon problemi BASKİ tarafından baştan sona yenilendi; bacalar değiştirildi, koku ve taşma şikâyetleri sona erdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ortaca'da kanalizasyon hattı yenilendi, mahalle uzun soluklu sorundan kurtuldu

Ortaca Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenilendi

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi’nde vatandaşların çilesi haline gelen kanalizasyon hattındaki sorun, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Ekonomik ömrünü tamamlayan hat baştan sona yenilendi, baca değişimleriyle koku ve taşma problemleri ortadan kaldırıldı.

yapılan çalışmalar:

BASKİ bölgedeki teknik inceleme sonrası kısa sürede çalışmalara başlayarak, ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebeke hattını komple yeniledi. Ekipler, bacaları yenileyip hattı modern ve dayanıklı malzemeyle değiştirerek çevre sağlığını tehdit eden sorunları giderdi. Çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde yürütülen altyapı güçlendirme programı kapsamında gerçekleştirildi ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk koordinasyonunda tamamlandı.

vatandaşların tepkisi:

Ortaca Mahalle Muhtarı Turhan Atik, "Kanalizasyonlarımız tıkalıydı, BASKİ’ye müracat ettik. Talebimizin ardından BASKİ ekipleri kısa sürede çalışmaya başladı. Ahmet Akın Başkan’ımıza ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Orhan Afacan ise, "Önceki sistemde sorun vardı. Ne yazık ki kokudan ve kanal hatlarından geçemiyorduk. Ahmet Başkan’ımızdan ve BASKİ’den Allah razı olsun. Bu çalışmayla bizi huzura kavuşturdular. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BASKİ ekipleri, Karesi Ortaca Mahallesi'ndeki yenileme çalışmasını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırdı; kurum, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatları tek tek yenilemeye devam ediyor.

ORTACA MAHALLESİ’NİN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ORTACA MAHALLESİ’NİN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yükseklerde dolu yolları beyaza bürüdü
images

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yüksek kesimlerde dolu beyaz örtü oluşturdu
images

Mesai çıkışında e-5'te yollar kilitlendi: yoğunluk yüzde 87
images

Kumluca'da denizden karaya çıkan hortum iki seraya zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı