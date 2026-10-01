Vatandaş bilimiyle Mersin'in deniz biyoçeşitliliği MINKA'da kayıt altına alınıyor

Mersin'de ikinci vatandaş bilimi etkinliği MINKA ile tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MedCities ve Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında yürütülen ANERIS Projesi iş birliğiyle hayata geçirilen MINKA Projesi kapsamında düzenlenen ikinci vatandaş bilimi etkinliği, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte kıyı ve denizlerde tespit edilen canlı türleri gözlemlenerek MINKA mobil uygulaması üzerinden kayıt altına alındı.

Eğitim: biyolojik çeşitlilik ve vatandaş bilimi:

Programa Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Eğitim bölümünde katılımcılara biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliğiyle ilişkili çevresel göstergeler ve vatandaş bilim yöntemleri anlatıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün çalışmalarına ve kampüsün biyolojik çeşitliliğine dair bilgiler paylaşıldı; Mersin'in iklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilik açısından güncel durumu ele alındı.

Saha uygulaması ve veri doğrulama süreçleri:

Uygulamalı eğitimde katılımcılara MINKA mobil uygulamasının kullanımı gösterildi; gözlem ekleme, fotoğraf ve konum bilgisi kullanımı ile verilerin doğrulama süreçleri ayrıntılı biçimde aktarıldı. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak bir mini biomarathon gerçekleştirdi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kampüsündeki kıyı alanında yapılan gözlemlerde, tespit edilen deniz canlılarının fotoğrafları çekilip uygulamaya yüklendi; toplanan veriler daha sonra değerlendirildi ve saha esnasında mentorlar teknik destek sağladı.

Dr. Zeki Altun (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şefi ve Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü) etkinliğin teorik ve uygulamalı iki bölümden oluştuğunu belirterek, deniz biyoçeşitliliğinin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti ve proje kapsamında 2026 içinde üçüncü bir etkinliğin daha gerçekleştirileceğini söyledi. Dr. Ayşegül Çil (MINKA Projesi Uygulama Mentoru) vatandaş biliminde uzman olmayan kişilerin de bilimsel çalışmalara katkı sunduğunu, yöre halkının tanıdığı türleri kaydederek değerli bir veri tabanı oluşturduğunu vurguladı. Dr. Evrim Kalkan Tezcan (ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü) ise etkinliğin amaçları arasında vatandaşların denizle etkileşimini artırmak ve onların bilimsel çalışmalara dahil olabileceğini göstermenin bulunduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ve gönüllüler, MINKA uygulaması üzerinden deniz canlılarını gözlemleyip kaydetmenin öğretici bir deneyim olduğunu belirtti. Toplanan kayıtlar, Mersin'de deniz biyoçeşitliliğinin izlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin gelecekteki değerlendirmelerinde kullanılmak üzere veri havuzuna aktarılacak.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEDCİTİES (AKDENİZ KENTLERİ AĞI) VE AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON 2020 PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ANERIS PROJESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN MINKA PROJESİ ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞ BİLİMİ ETKİNLİĞİNİN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ETKİNLİKTE, KIYI VE DENİZLERDEKİ CANLI TÜRLERİ GÖZLEMLENEREK MINKA MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN KAYIT ALTINA ALINDI.