Ortak akılla sanayi omurgasını güçlendiriyoruz: Trakya’dan Doğu Anadolu’ya uzanan adımlar

Van OSB Başkanı Memet Aslan, bölgesel kalkınma hedeflerini aktardı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memet Aslan, Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen OSBÜK Trakya Bölge Toplantısı'nın ardından bölgesel sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bölge OSB başkanları ve sanayiciler katıldı.

Trakya'nın öncelikli gündem maddeleri:

Aslan, toplantıda Trakya bölgesinde faaliyet gösteren 23 OSB'nin altyapı, lojistik, enerji ve istihdam konularının detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Sahadan gelen taleplerin doğrudan karar vericilere iletilmesinin sağlandığı oturumlarda, üretim kapasitesinin artırılmasına dönük somut değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Aslan, toplantının ülke sanayisi ve bölgesel kalkınma açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Toplantıda dile getirilen sorunlar arasında altyapı eksiklikleri, lojistik ağlarının iyileştirilmesi, enerji arz güvenliği ve istihdamın artırılmasına yönelik uygulamaların hızlandırılması ön plana çıktı. Aslan, bu başlıklarda sahadan gelen görüşlerin politika yapıcılarla paylaşıldığını ve çözüm odaklı adımların atılması yönünde mutabakat oluştuğunu aktardı.

Yerel temaslar ve sonuç beklentileri:

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen oturumların ardından heyetle birlikte bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirildi. Aslan, program kapsamında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu TSO Meclis Başkanı ve Ergene 2. OSB Başkan Vekili Erdim Noyan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek bölgesel temasları tamamladıklarını söyledi.

Değerlendirmesinde, Türkiye'nin her köşesinde sanayi altyapısını güçlendirme amaçlı çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aslan, 'Güçlü OSB, Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye' anlayışıyla Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar tüm bölgelerin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Toplantının Trakya sanayisine ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, bölge OSB'lerinin önceliklerini görünür kılma ve sahadan gelen ihtiyaçların politika süreçlerine entegre edilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde altyapı ve enerji yatırımlarının hızlandırılması ile istihdam odaklı projelerin önceliklendirilmesi yönünde beklenti paylaştı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, TRAKYA’DAN DOĞU ANADOLU’YA KADAR TÜM BÖLGELERİN KALKINMASI İÇİN ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.