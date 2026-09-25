Kelkit’te tarımı dönüştürecek yatırım: Çamur Barajı su tutmaya başladı

Çamur Barajı'nda su tutma dönemi resmen başladı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde inşası süren Çamur Barajında su tutma işlemi başlatıldı. Tamamlandığında bölgedeki tarımsal üretimi doğrudan etkilemesi beklenen proje, hem ekonomik hem de gıda arz güvenliği açısından önem taşıyor.

projenin teknik özellikleri:

Yetkililer, baraj gövdesinin 53 metre yükseklikte olacağını ve tesisin 12,72 hektometreküp depolama kapasitesine sahip olmasının hedeflendiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapının kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde olduğunu ve gövde için yaklaşık 1 milyon 350 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldığını vurguladı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak su tutma işlemi başlatıldı.

beklenen sosyo-ekonomik etkiler:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, projenin bölgeye ekonomik katkısına dikkat çekerek, suyun artık boşuna akmayıp berekete dönüştüğü ve yıllık yaklaşık 1 milyar lira tutarında katkı beklendiği bilgisini paylaştı. Gizligider, Çamur Barajı ve bağlı sulama tesisleriyle toplam 5 bin 650 hektar, yani 56 bin 500 dönüm (dekar) tarım arazisinin modern sulamayla buluşturulacağını kaydetti. Bu altyapının gıda arz güvenliğine olumlu yansımaları olması öngörülüyor.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, yatırımın il için önemini vurgularken emeği geçenlere teşekkür etti ve 'Bu topraklara verim gelsin diye uğraşıyorlar' sözleriyle projeye destek mesajı verdi. AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ise projenin kamu yatırımı boyutuna dikkat çekerek yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın yıllık getirisi olacağı değerlendirmesini yaptı.

bölgesel yatırımlar ve süreç:

Gizligider ayrıca Gümüşhane'ye son 25 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarına ilişkin bilgiler aktardı: kentte son 23 yılda 56 milyar liralık yatırım karşılığı 128 su ve sulama tesisi kazandırıldığı, 21 sulama tesisiyle 22 bin 65 hektar arazinin sulamaya açıldığı belirtildi. DSİ açısından bölgede halen 97 devam eden iş bulunduğu ve bugüne kadar bu işler için 9 milyar lira harcandığı; önümüzdeki dönemde ise 11 milyar liralık yeni yatırım planlandığı ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Balta, projenin fikir aşamasından işletmeye kadar geçen süreçteki teknik hassasiyeti ve ekip çalışmalarını öne çıkararak barajın 'mühendislerin, teknik personelin ve işçilerin uzun soluklu emeğinin karşılığı' olduğunu söyledi.

Su tutma işleminin başlamasıyla birlikte bölgede sulama altyapısının devreye girmesi, yerel üretime yönelik planlı tarım uygulamalarını teşvik edecek ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Yetkililer, tesis işletmeye girdiğinde tarımda verim artışı ve üretim planlamasında sürdürülebilirliğin güçleneceğini vurguluyor.

Çamur Barajı projesinin tamamlanmasıyla birlikte Kelkit ve çevresindeki çiftçilerin daha güvenilir su kaynağına kavuşması ve tarımsal üretimde modern sulamanın yaygınlaşması hedefleniyor. Törene katılan yetkililer, projenin bölge kalkınmasına katkı sağlamasını dileyerek hayırlı olmasını temenni etti.

SU TUTMA TÖRENİNE TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER DE KATILDI.