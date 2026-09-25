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TESK seçimleri öncesi algı operasyonlarına Yiğiner'den hukuki ve siyasal yanıt

TESK başkan adayı Mehmet Yiğiner, 30 Eylül 2026 seçimleri öncesi asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlattığını ve delegenin iradesine güvendiğini belirtti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TESK seçimleri öncesi algı operasyonlarına Yiğiner'den hukuki ve siyasal yanıt

Yiğiner'den seçim sürecine ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, 30 Eylül 2026 tarihinde yapılması planlanan TESK Olağan Genel Kurulu öncesinde yöneltilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yiğiner açıklamasında, seçim sürecinin yasal düzenlemeler ve teşkilat içi usuller çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Seçim takvimi ve yetki vurgusu:

Yiğiner, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine atıfta bulunarak, 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul ve seçimlerin organizasyonu ile toplantı düzeni ve güvenliğine ilişkin yetkinin fiilen mevcut TESK genel başkanı ve yönetim kurulunda olduğunu belirtti. Seçim atmosferini etkileyecek, delegenin hür iradesini zedeleyebilecek her türlü müdahalenin sorumluluğunun mevzuat gereği yetkiyi elinde bulunduran organa ait olduğunu hatırlattı.

Açıklanan iddialara hukuki yanıt:

Yiğiner, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının adaylık süreçlerinde usulsüzlük veya hukuka aykırı bir eylem olmadığını kaydetti ve hakkında ortaya atılan iddiaları mesnetsiz olarak nitelendirdi. Bu iddiaların yaklaşan seçimi kaybetme korkusundan kaynaklanan karalama girişimleri olduğunu savunan Yiğiner, asılsız ithamlar karşısında başta iddia sahipleri olmak üzere sorumlular hakkında hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Yiğiner, esnaf teşkilatının itibarının korunmasının önemine dikkat çekerek, amaçlarının teşkilata liyakatli bir vizyon kazandırmak ve kurumun itibarını yeniden tesis etmek olduğunu söyledi. Son olarak delegenin sağduyusuna ve sandığın kararına güven duyduğunu belirterek, söz konusu karalama kampanyalarına karşı en güçlü cevabın seçimde verileceğini ifade etti.

AÇIKLAMALARDA BULUNAN TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKAN ADAYI MEHMET...

AÇIKLAMALARDA BULUNAN TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKAN ADAYI MEHMET YİĞİNER, "TESK SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE KİRLİ ALGI OPERASYONLARINA VE MESNETSİZ İFTİRALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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