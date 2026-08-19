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Otopark rampasında otomobilin altında kalan genç kadın yaralandı

Balıkesir Karesi'de Paşa Camii yer altı otoparkından çıkan otomobilin çarptığı 27 yaşındaki kadın aracın altında kaldı; itfaiye kurtarıp hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:06

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otopark rampasında otomobilin altında kalan genç kadın yaralandı

Otopark rampasında otomobilin altında kalan genç kadın yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Paşa Camii yer altı otoparkında bugün öğle saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Olay saat 13.15 civarında kayıtlarına geçti.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 16 LK 724 plakalı Kia marka otomobil otoparkın alt katından çıkış yaptığı sırada rampada ilerlerken F.B. (27)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın aracın altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerinde hızlı müdahale ederek aracı kaldırdı ve altında kalan yaralıyı kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın oluş nedenine ilişkin araştırma sürüyor ve yetkililer kaza ile ilgili bilgi toplamaya devam ediyor.

BALIKESİR&#039;İN KARESİ İLÇESİNDE YERALTI OTOPARKINDAN ÇIKIŞ YAPAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 27 YAŞINDAKİ...

BALIKESİR'İN KARESİ İLÇESİNDE YERALTI OTOPARKINDAN ÇIKIŞ YAPAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 27 YAŞINDAKİ F.B., ARACIN ALTINDA KALARAK YARALANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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