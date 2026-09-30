Pakistan ile Türkiye arasında kurulan köprü: büyükelçi Yousaf Junaid'in Ankara görevi sona erdi

görev süresinin tamamlanması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in görev süresi sona erdi. 2022 yılından bu yana Ankara'da görev yapan Junaid, görev süresini tamamlamasının ardından Pakistan'a dönüyor.

görev süresi ve dönüş planı

2022'den itibaren Ankara'da diplomatik görev yürüten Junaid, dört yıllık görev dönemini tamamlayarak Türkiye'deki görevini sonlandırdı ve ülkesine geri dönüyor.

veda mesajı ve değerlendirme

Junaid, görev süresinin dolmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıllık diplomasi. Kurulan köprüler, inşa edilen ortaklıklar ve görev süresini aşacak dostluklar. Anılar ve devam eden çalışmalar için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Paylaşım, Ankara'da yürütülen çalışmaların ve kurulan ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Junaid’in görev süresi tamamlandı