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Trump'tan çekilme bildirisi: uzun müdahale sona erdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray konuşmasında Irak’tan çekilmeyi 'zafer' ilan ederek koalisyon güçlerinin ayrılışını ve DEAŞ’ın yenildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:30

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump'tan çekilme bildirisi: uzun müdahale sona erdi

Trump Beyaz Saray'da çekilişi "zafer" olarak açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal Hispanik Miras Ayı etkinliğinde yaptığı konuşmada, 23 yıllık Amerikan varlığına son verildiğini ve son birliklerin Irak'tan ayrıldığını duyurdu. Konuşmasında, "Irak’tan defolup gidiyoruz. Bugün, ABD için zafer günüdür" ifadelerini kullandı.

Çekilme süreci ve teçhizat yönetimi:

Trump, Irak savaşı sürecini 2003'te George W. Bush döneminde başlayan bir müdahale olarak tanımladı ve Obama ile Biden dönemlerinde devam ettiğini hatırlattı. Verilen isimle Doğal Kararlılık Harekatı'nın 2026'da kendi liderliğinde sona erdiğini belirtti ve Erbil Hava Üssü'nden yapılan düzenli ayrılışı sürecin sonu olarak niteledi.

Çekilme sırasında geride hiçbir şey bırakılmaması talimatını verdiğini söyleyen Trump, Afganistan örneğine atıf yaparak "Hatırlarsınız Afganistan’da tüm teçhizatı geride bırakmıştık" dedi ve bu kez "Bütün teçhizatımızı aldık" iddiasını yineledi. Ayrıca sürecin titizlikle yürütülmesini vurgulayarak, "Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın" şeklinde emir verdiğini aktardı.

Trump, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi isim vererek övdü ve "Umarım işleri iyi idare edebilir" diye konuştu.

İddialar: DEAŞ, İran ve Venezuela değerlendirmeleri:

Çekilmenin DEAŞ'a karşı kazanılmış bir zafer olduğunu savunan Trump, örgütün "tamamen yok edildiğini" ileri sürdü. Irak operasyonunun insan ve malzeme maliyetine ilişkin olarak ise 4 bin 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini ve 31 binden fazla yaralının olduğunu söyledi.

Venezuela'ya ilişkin değerlendirmelerinde, söz konusu müdahalenin "sıfır asker kaybı"yla sonuçlandığını ve savaşın "148 dakika" sürdüğünü iddia etti; ülkenin yeniden ekonomik canlanma yaşadığını ve petrol şirketlerinin dönüşünü vurguladı. İran hakkında yaptığı açıklamalarda ise ekonominin kötü durumda olduğunu, "yüzde 300'ün üzerinde" enflasyon bulunduğunu ve askeri yeteneklerin zarar gördüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kontrol altında olduğunu savunan Trump, "Bu savaşı şu veya bu şekilde hızlıca sona erdireceğiz" diyerek kararlılığını ifade etti.

Trump'ın konuşması, çekilme uygulaması, sahadaki teçhizat yönetimi ve bölgesel güç dengelerine ilişkin yeni tartışmaları gündeme taşıyacak niteliğe sahip. Açıklamalar, hem askerî hem diplomatik düzeyde izlemeyi gerektirecek bir dizi soruyu beraberinde bırakıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, &quot;Irak’tan defolup gidiyoruz. Bugün, ABD için zafer günüdür&quot; dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Irak’tan defolup gidiyoruz. Bugün, ABD için zafer günüdür" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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