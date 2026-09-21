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Payas'ta eşi tarafından vurulan Emine Çil için Osmaniye'de cenaze töreni

Hatay’ın Payas ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil, Osmaniye’de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:50

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Payas'ta eşi tarafından vurulan Emine Çil için Osmaniye'de cenaze töreni

Olayın ayrıntıları

Hatay’ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre 54 yaşındaki K.Ç., eşi 47 yaşındaki Emine Çil'i pompalı tüfek ile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Saldırı ve müdahale:

Öğlen saatlerinde bildirilen ateşli saldırının ardından sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Yapılan ilk tespitler, saldırının ağır sonuçlandığını ortaya koydu; polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Olay, çevrede üzüntü ve şaşkınlık oluştururken yakınları ile komşuları derin bir yas yaşadı.

Cenaze töreni:

Emine Çil’in cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Osmaniyeye getirildi. Cebelibereket Şehitlik Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına yakınları, akrabaları ve komşuları katıldı.

Törenin ardından Çil, gözyaşları arasında Osmaniye Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Olay, aile içi şiddetin yol açtığı trajedilerin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

HATAY’DA EŞİ TARAFINDAN VURULAN EMİNE ÇİL, OSMANİYE’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HATAY’DA EŞİ TARAFINDAN VURULAN EMİNE ÇİL, OSMANİYE’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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