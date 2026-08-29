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Pazaryeri'nde tütün satışı baskını: jandarma 4 bin 20 sigara ve 100 makaron buldu

Jandarma ekipleri Bilecik'te düzenlediği operasyonda 4 bin 20 kaçak sigara ve 100 doldurulmuş makaron ele geçirdi; A.H. hakkında soruşturma açıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazaryeri'nde tütün satışı baskını: jandarma 4 bin 20 sigara ve 100 makaron buldu

Pazaryeri'nde jandarma operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Pazaryeri ilçesinde bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

ele geçirilen ürünler:

Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

soruşturma ve şüpheli:

Olayla ilgili olarak A.H. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

OPERASYONDA 4 BİN 20 ADET KAÇAK SİGARA İLE 100 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA 4 BİN 20 ADET KAÇAK SİGARA İLE 100 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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