Piknik kabusu: Eğil'de nehir yükselince mahsur kalan 10 kişi botla kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Baysu Mahallesi yakınındaki nehir kenarında piknik yapan grup, su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle tehlike yaşadı. Olayda 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi kıyıda mahsur kaldı ve durum üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

olayın gelişimi

İhbarla olay yerine yönlendirilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, kara üzerinden ulaşılamayan noktaya botla müdahale etti. Kurtarma ekipleri, yükselen su nedeniyle risk altındaki kişilere erişip onları güvenli bölgelere taşıdı. Müdahale sırasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ancak ekiplerin koordineli çalışmasıyla süreç hızlı ilerledi.

tahliye ve güvenlik

Mahsur kalanlar, ekiplerin bot yardımıyla alınıp kıyıya ve güvenli alana çıkarıldı. Sağlık ekipleri alınan kişilere ilk müdahaleyi yaptı ve olayda can kaybı bildirilmedi. Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı ve benzer durumlara karşı bölge için uyarıların yinelenmesi gerektiği vurgulandı.

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE PİK YAPARKEN SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ, İTFAİYE EKİBİ TARAFINDAN BOT YARDIMIYLA KURTARILDI.