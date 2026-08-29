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Piyasa şeffaflığı için Karapınar'da TÜFİS denetimleri yoğunlaşıyor

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS denetimleriyle marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını yerinde kontrol edip verileri sisteme aktarıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Piyasa şeffaflığı için Karapınar'da TÜFİS denetimleri yoğunlaşıyor

Karapınar'da tarımsal ürün fiyatları yerinde izleniyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçteki fiyat değişimleri düzenli şekilde takip ediliyor. Bu çalışmayı yürüten Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, marketlerde saha incelemeleri gerçekleştiriyor ve fiyat kayıtlarının doğruluğunu denetliyor.

saha çalışmasının hedefleri:

Denetimlerin öncelikli amacı, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) için güncel ve güvenilir fiyat verisi sağlamak, piyasa şeffaflığını artırmak ve tüketicinin bilgilenmesini temin etmek. Teknik ekipler, ürün etiketleri, fiş kayıtları ve raf fiyatlarını karşılaştırarak tutarsızlıkları tespit ediyor.

uygulama ve izleme süreci:

Saha denetimleri sırasında toplanan bilgiler anlık olarak sisteme giriliyor; tespit edilen farklılıklar ise kayıt altına alınıyor. Yetkililer, bu denetimlerin ilerleyen dönemde de süreceğini belirterek, fiyat hareketlerinin sürekli izlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

İlçe yetkilileri, düzenli TÜFİS denetimlerinin hem üretici hem de tüketicinin korunmasına katkı sunduğunu vurguluyor ve sistemdeki verilerin doğru tutulmasının piyasa güveni açısından önemine dikkat çekiyor.

KARAPINAR’DA MARKETLERDE TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARI DENETLENDİ

KARAPINAR’DA MARKETLERDE TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARI DENETLENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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