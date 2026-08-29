Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Palamut bereketi tezgahlara yansıdı

Av yasağının sona ermesiyle palamut bolluğu tezgahlara yansıdı; 600–800 gram arası etli balıklar 125 liraya inince hem tüketici hem esnaf memnun.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bereketi tezgahlara yansıdı

Denizde av yasağı sona erince tezgahlarda hareketlilik başladı

DÜZCE(İHA) – Denizlerde uygulanan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında canlılık gözlendi. Sezonun açılmasıyla ağlara en çok takılan balıklardan biri olan palamut, hafta sonunda uygun fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekti.

Pazar fiyatları ve balığın boyutları:

Semt pazarları ve balık hallerinde palamutun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyat düşüşü hem alıcıyı hem de satıcıyı memnun etti. Tezgahlardaki palamutların sadece fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor; esnaf, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

Esnafın değerlendirmesi:

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğinin artmasının av miktarını yükselteceğini öngörüyor. Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını söyleyerek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BALIKÇI TEZGAHLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI....

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BALIKÇI TEZGAHLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI. SEZONUN AÇILMASIYLA AĞLARA EN ÇOK TAKILAN BALIKLARDAN BİRİ OLAN PALAMUT, BU HAFTA SONU UYGUN FİYATIYLA VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arı kovanlarıyla sahada: Antakya'da bal sağımı sürüyor
images

Tahran'dan Van'a doğrudan uçuşlarla turizmde yeni bir kapı açıldı
images

Diyarbakır sanayisi erbil’de pazar arayışında: OSB 14 firmayla fuara çıktı
images

Piyasa şeffaflığı için Karapınar'da TÜFİS denetimleri yoğunlaşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor