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OYAK Çimento’dan küresel ilkeler sözleşmesiyle sürdürülebilirlikte yeni adım

OYAK Çimento, UN Global Compact'a imza atarak insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini küresel düzeyde benimsedi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

OYAK Çimento’dan küresel ilkeler sözleşmesiyle sürdürülebilirlikte yeni adım

OYAK Çimento’dan küresel ilkeler sözleşmesiyle sürdürülebilirlikte yeni adım

Türkiye çimento ve beton sektörünün önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olduğunu duyurdu. Şirket, daha önce benimsediği sürdürülebilirlik hedeflerini uluslararası kabul görmüş ilkelerle teyit ederek kurumsal sorumluluk yaklaşımını genişletmeyi hedefliyor.

imzanın kapsamı ve amaçları:

OYAK Çimento, katılımıyla insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki evrensel ilkeleri resmen benimsemiş oldu. Şirket açıklamasında sürdürülebilirliği sadece çevresel performans göstergeleriyle sınırlı bir süreç olarak görmediğini, aksine bunun iş modelinin ve uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Şirket, stratejisini uluslararası kabul görmüş çerçevelerle uyumlu hale getirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmayı amaçlıyor. Bu adım, OYAK Çimento’nun halihazırda belirlenmiş hedefleriyle (ör. 2050 Net Sıfır) paralel olarak atılmış önemli bir kurumsal adımdır.

yeşil dönüşüm ve yatırımlar:

OYAK Çimento, "Yeşil yeni altındır" mottosuyla karbon nötr geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere ayırdığı yatırım tutarı 3,49 milyar TL olarak bildirildi; bu yatırımların %85,6'sı yenilenebilir enerji projelerine yönlendirildi.

Açıklamada, Türkiye’de tek bir lokasyonda ve münhasıran öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projelerinden biri olarak gösterilen Beypazarı GES'in Nisan 2026'da devreye alındığı belirtildi. Ayrıca şirket, alternatif yakıt kullanımında sektörün öncülerinden olduğuna ve sektörün toplam alternatif yakıt kullanımının kütlece yaklaşık %30’unu gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Sektörümüzdeki yeşil dönüşüme yön verme ve geleceğin üretim modelini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası bir kilometre taşını daha geride bıraktık. UN Global Compact’a katılımımız, 2050 Net Sıfır hedefimiz ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğumuz katma değer konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle geleceğin sorumluluğunu üstlenmeye ve sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Açıklamada ayrıca, şirketin TCC Group Holdings çatısı altındaki CIMPOR markasıyla uluslararası pazarlarda; OYAK Çimento markasıyla Türkiye’de faaliyet gösterdiği ve grubun dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmayı hedeflediği ifade edildi.

OYAK ÇİMENTO ÜLKE CEO&#039;SU MURAT SELA

OYAK ÇİMENTO ÜLKE CEO'SU MURAT SELA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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