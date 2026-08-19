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Poyraz'da 10 metrekareden 800'e: safranla üç ürünlü arazi dönüşümü

Batman'ın Gercüş ilçesindeki çiftçi Mehmet Salih Demir, internette başlayıp 10 metrekareden 800 metrekareye safran ekimiyle gelirini çeşitlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Poyraz'da 10 metrekareden 800'e: safranla üç ürünlü arazi dönüşümü

Poyraz'da 10 metrekareden 800'e: safranla üç ürünlü arazi dönüşümü

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde çiftçi Mehmet Salih Demir, internette gördüğü safran bitkisini deneye başladı ve kısa sürede üretim alanını büyüttü. İlk yıl 10 metrekare ile başlanıp elde edilen verimin ardından bu yıl alana 800 metrekareye çıkarıldı.

Başlangıç ve genişleme:

Demir, ilk denemeyi geçen yıl 10 metrekarelik küçük bir alanda yaptığını, beklediğinden yüksek verim alınca tarlayı genişletme kararı verdiğini söyledi. "Geçen sene karar verip denedim. Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım. O kadar vereceğini beklemiyordum," diye konuştu. Şimdi bir tarlasını tamamen safranla ektiğini ve gelecek yıl diğer arazilerini de ekmeyi planladığını ifade etti.

Entegrasyon ve tarımsal destek:

Demir, mevcut fıstık ve üzüm bahçelerinin arasındaki boş alanları değerlendirerek aynı araziden üç ayrı ürün geliri sağlamayı başardı. Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve ziraat mühendisleri, üreticiyi arazisinde inceleyerek tebrik etti ve teknik destek sözü verdi.

Ekonomik boyut ve işçilik:

Kenan Atalay ziyaret sırasında safranın "dünyanın en pahalı baharatı" olduğunu, az su istediğini, işçiliğinin kolay olduğunu ve getirisi yüksek bir ürün olduğunu belirtti. Demir de safranın fıstık ve üzümle kıyaslandığında işçilik açısından daha rahat olduğunu ve ekonomik getirinin diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu söyledi. Gercüş'te safran üretimine başlayan ilk çiftçi olduğunu vurgulayan Demir, programlı şekilde üretimi genişletmeyi hedefliyor.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI POYRAZ KÖYÜNDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ MEHMET SALİH DEMİR, İNTERNETTE...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI POYRAZ KÖYÜNDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ MEHMET SALİH DEMİR, İNTERNETTE GÖRDÜĞÜ SAFRAN BİTKİSİNİ MERAK EDEREK BAŞLADIĞI DENEME EKİMİNDEN YÜKSEK VERİM ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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